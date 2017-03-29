Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Миннесоту» в овертайме

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.В основное время в составе «Кэпиталз» хет-триком отличился(28-я, 33-я и 53-я минуты), ещё один гол забил Ти Джей Оши (12). За «Миннесоту» голы забили Джейсон Поминвилль (23), Мартин Ганзал (36), Джаред Спаржон (56) и Эрик Стаал (60). Победу «столичным» принёс второй гол Оши на 62-й минуте.Помимо заброшенной шайбы Овечкин отметился результативной передачей. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов провели на льду по 17 минут.