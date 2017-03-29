Будро: игра «Миннесоты» становится лучше

Главный тренер «Миннесота Уайлд»прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда обеспечила себе место в плей-офф, но проиграла в последних 11 матчах из 13.«Темнее всего всегда бывает перед рассветом. Наша игра становится лучше. В течение 65 матчей мы выглядели очень неплохо, а теперь угодили в другую колею, из которой пытаемся выбраться. Когда ты в последние пять минут забиваешь два гола лучшей команде лиги по игре в защите, я считаю это поводом для надежды», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.