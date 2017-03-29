Миронов: у меня не утихает желание попадать в сборную России и выигрывать с ней

Защитник московского «Динамо»рассказал о подготовке к товарищеским матчам с Латвией (1 и 2 апреля, Рига) в составе олимпийской сборной России.«Это один из этапов подготовки к чемпионату мира. Нас предупредили, что у каждого есть шанс попасть в первую национальную команду. Всё зависит от нас. Чувствую себя хорошо, восстановился на 100%. Готов к работе. Желание попадать в сборную и выигрывать различные турниры не утихает. Буду ли капитаном? У нас 22 капитана в команде.После вылета «Динамо» из плей-офф получилось отдохнуть. Подлечил болячки, потренировался. Формы не растерял. Об отставке Сергея Орешкина давайте не будем говорить, мы же сейчас в сборной», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.