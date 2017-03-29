Кознев: Зелепукин имеет очень хорошее реноме в хоккейном мире

Директор «Северстали»прокомментировал назначение Валерия Зелепукина на должность генерального менеджера клуба.«Кандидатуру генерального менеджера мы выбирали, исходя из тех специалистов, которые хорошо работали на рынке КХЛ, кто зарекомендовал себя положительно в других клубах. Искали человека, исходя из опыта работы, знания рынка игроков нашей и зарубежных лиг.Мы остановили свой выбор на хорошем и качественном спортсмене, который провёл яркую хоккейную карьеру, понимает в хоккее, разбирается в нём, имеет опыт работы спортивного директора и генерального менеджера. Валерий Михайлович работал в этом качестве пусть не в клубе топ-уровня, но в клубе, в котором постоянно приходилось изыскивать средства, заниматься поиском игроков. И всё это в условиях «растаскивания» лидеров команды топ-клубами. В хоккейном мире этот специалист имеет очень хорошее реноме. Валерий Михайлович уже включился в работу. Ему переданы предметные позиции, на которые клуб ищет усиление», — сказал Кознев.