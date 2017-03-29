Кознев: Зелепукин имеет очень хорошее реноме в хоккейном мире

Директор «Северстали» Алексей Кознев прокомментировал назначение Валерия Зелепукина на должность генерального менеджера клуба.
«Кандидатуру генерального менеджера мы выбирали, исходя из тех специалистов, которые хорошо работали на рынке КХЛ, кто зарекомендовал себя положительно в других клубах. Искали человека, исходя из опыта работы, знания рынка игроков нашей и зарубежных лиг.
Мы остановили свой выбор на хорошем и качественном спортсмене, который провёл яркую хоккейную карьеру, понимает в хоккее, разбирается в нём, имеет опыт работы спортивного директора и генерального менеджера. Валерий Михайлович работал в этом качестве пусть не в клубе топ-уровня, но в клубе, в котором постоянно приходилось изыскивать средства, заниматься поиском игроков. И всё это в условиях «растаскивания» лидеров команды топ-клубами. В хоккейном мире этот специалист имеет очень хорошее реноме. Валерий Михайлович уже включился в работу. Ему переданы предметные позиции, на которые клуб ищет усиление», — сказал Кознев.