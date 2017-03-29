Воробьёв: полностью сконцентрированы, стараемся завершить серию как можно скорее

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»рассказал о подготовке к четвёртому матчу серии с «Ак Барсом». Действующий чемпион ведёт в серии со счётом 3-0.«Сегодня была тренировка. Для игравших вчера — по желанию, для тех, кто вне состава, — обязательно. Готовимся в штатном режиме. Одна игра закончилась в две шайбы, два матча завершились в овертайме. «Ак Барс» — хорошая команда. Мы полностью сконцентрированы на серии. Всегда стараешься завершить серии как можно быстрее. Дубль Зарипова? Данис — молодец. Помог команде.Обе команды вносят коррективы. Сложно сказать, что мы друг друга удивляем. Большинство? Даже в магнитогорских матчах было много моментов, шайба не шла в ворота.Состояние Тимкина? Будем надеяться, что сыграет. Как отпраздновали рекорды? Никак не празднуем.Вольски приезжал в Магнитогорск, пообщался с ребятами. Тренироваться ему пока нельзя. Поддержал команду», — цитирует тренера официальный аккаунт КХЛ в Periscope.