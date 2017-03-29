Президент «Ак Барса»: та нашумевшая фраза Билялетдинова мотивировала Мозякина

Президент федерации хоккея Республики Татарстан и «Ак Барса»прокомментировал ход серии между казанским клубом и магнитогорским «Металлургом» (0-3).«Любители хоккея часто вспоминают те самые слова Билялетдинова про Мозякина, особенно сейчас, когда наша команда встречается на льду с «Металлургом». Мы уверены в профессионализме Зинэтулы Хайдяровича, и вероятно, эта нашумевшая фраза и мотивировала Сергея — посмотрите на его сегодняшние результаты. Это ещё раз подтверждает педагогический талант Билялетдинова.Что касается Даниса Зарипова, решение о расставании с ним было принято до того, как я возглавил клуб, но уверен, это обоюдное и логически обоснованное решение сторон. Смена клубов в карьере игрока – неизбежный и вполне нормальный процесс.Я внимательно смотрел игры, все они прошли в упорной борьбе. У «Ак Барса» есть все ресурсы для победы: опытный тренерский штаб, талантливые мастеровитые игроки, харизма, бойцовский дух, преданные болельщики. Да, команда из-за травм ряда опытных игроков ощущает определённые проблемы, но в составе много других талантливых хоккеистов, на плечи которых легла большая ответственность, уверен, они имеют все шансы показать достойную игру. Мы верим в «Ак Барс»», — цитирует Маганова официальный сайт клуба.