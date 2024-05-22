«Исключительная ситуация». Федерация хоккея Франции об участии Да Косты в чемпионате мира

Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо объяснил вызов в национальную команду нападающего Стефана Да Косты, несмотря на его игру в Континентальной хоккейной лиге.

«Мы поговорили с министром спорта и согласились, что это исключительная ситуация. Он никогда не поддерживал спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) или российские власти и прожил там десять лет – задолго до начала конфликта. Поэтому мы и сделали данное исключение.

Стефан пытался вернуться в Европу, но ему не удалось получить достойный контракт, потому что в России ему очень хорошо платят.

Игроки российских команд своим участием косвенно поддерживают спецоперацию России? Это было бы спорно, если бы он не был там до конфликта. И, что ещё более важно, если кто-то собирается читать мне лекцию по этике и морали, я спрашиваю: где вы были последние два года, когда мы эвакуировали семьи из-за опасности? Мы доказали свою позицию – мы не говорим, а действуем», — цитирует Жербо шведское издание Dagens Nyheter.