«Не уверен, что Радулов подходит «Динамо». Давыдов — о возможном приходе форварда в клуб

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил возможный приход нападающего Александра Радулова в московское «Динамо».

«Не уверен, что он по стилю подходит «Динамо». Радулов — своеобразный игрок, может как настроить команду, так и её расстроить. Честно говоря, мне не понравился его последний сезон в «Ак Барсе», там увидел много эмоций и личных амбиций.

Мне кажется, у Радулова такой характер, что он должен быть в команде примой — как в своё время в ЦСКА. У нас, надеюсь, остаётся Гусев, который со всеми — и легионерами, и молодёжью — нашёл общий язык. Радулов в этом плане — очень сложный хоккеист. Условно, нынешней Уфе, где нет российских лидеров, он сегодня точно пригодился бы — как в первые годы КХЛ. По «Динамо» у меня такой уверенности не имеется», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

37-летний Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф за «Ак Барс» сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.