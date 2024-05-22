Ротенберг: я давлю на игроков? С этой точки зрения я самый терпеливый человек

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей работе с хоккеистами клуба.

— У вас основная проблема — в отсутствии терпения. Вы давите на игроков. Так, по крайней мере, кажется со стороны.

— Это больше раскрутили журналисты. Это часть игры. Поверьте мне, я, наверное, самый терпеливый человек с точки зрения подхода к игрокам. Даже, бывает, мне говорят: «Ты слишком любишь игроков, как своих детей. Надо уже рубить его, убрать». А мы верим до конца. Надо даже где-то быть пожёстче. Бывают эмоциональные моменты. Но мы берём игрока и верим в него до конца, — приводят слова Ротенберга «Известия».

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).