«Лос-Анджелес» и «Ванкувер» проведут предсезонные матчи в Китае

«Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс» в сентябре проведут два предсезонных матча в Китае в рамках проекта 2017 NHL China Games. Первая игра состоится 21 сентября в Шанхае, а вторая — 23 сентября в Пекине.На презентации присутствовали представители НХЛ, НХЛПА, китайского правительства, клубов «Кингз» и «Кэнакс». Таким образом лига подтверждает приверженность своей международной стратегии и намерена способствовать продвижению этого вида спорта в мире. В рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдёт в Пекине, Китай намерен в течение следующих пяти лет привлечь около 300 млн человек к занятиям зимними видами спорта. И НХЛ намерена работать со спортивными организациями страны, чтобы помочь в организации хоккейного хозяйства на местах.Президент «Кэнакс» по хоккейным операциямотметил, что предстоящие матчи являются частью программы по продвижению хоккея в Китае.«Этот проект является первым шагом на пути к выработке долгосрочной программы по развитию и пропаганде хоккея в Китае. Это не просто одна или две игры, речь идёт о том, чтобы помочь хоккею пустить здесь корни. Сентябрьские матчи станут частью этой программы, но все они будут иметь смысл, если потом хоккей получит поддержку снизу. Это масштабная программа. Я знаю, что таковы планы НХЛ и „Ванкувер Кэнакс“», — приводятся слова Линдена на официальном сайте НХЛ.