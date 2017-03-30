Александр Овечкин выпустил набор собственных эмодзи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»выпустил набор собственных эмодзи — смайликов и стикеров для смартфонов, сообщает Washington Post.Среди эмодзи есть изображения Овечкина в костюме розового кролика, с «горячей» клюшкой, вместе с его супругой Анастасией Шубской и многие другие. Коллекция будет пополняться — так, недавно в неё добавили картинку с российско-американскими коньками Овечкина, которые тот продал на аукционе в благотворительных целях.«Любой, кто переписывается со мной, знает, что я всё время использую эмодзи. Это невероятно, что теперь у меня есть свои собственные», — сказал Овечкин.Ранее набор персональных эмодзи выпустил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.