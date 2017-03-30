«Колорадо» подписал контракт с 10-м номером драфта-2016 нападающим Джостом

«Колорадо Эвеланш» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим, сообщается на официальном сайте клуба. Форвард присоединится к команде на концовку сезона-2016/17.19-летний Джост был выбран под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2016 года. В текущем сезоне он выступал за команду университета Северной Дакоты и набрал 35 (16+19) очков в 33 матчах. В составе сборной Канады форвард завоевал серебро молодёжного чемпионата мира 2017 года. В 2016 году Джост побил рекорд канадских игроков по набранным очкам на юниорском чемпионате мира, набрав 15 (6+9) результативных баллов.