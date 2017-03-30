Кэссиди: за нагрузкой Раска нужно следить, такова реальность

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз»поделился мнением о игре вратаря«За нагрузкой Туукки надо следить. Согласны все с этим или нет, но такова реальность. Определённые голкиперы могут выдержать икс количество матчей. Данные показывают, что он лучше всего выглядит при определённом числе игр. Так обстоит дело. Слишком ли много он играл в начале сезона? На эту тему можно поспекулировать. Во второй половине чемпионата мы стали тщательнее отслеживать ситуацию. На прошлой неделе было сделано исключение, потому что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мы пытаемся достичь баланса», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.