Голубович: в ЖХЛ хотелось бы видеть меньшую разницу между уровнем команд

Главный тренер женского хоккейного клуба СКИФподвёл итоги сезона для своей команды, которая заняла пятое место.«Надеяться на первое место в чемпионате – пока это только надежды. Настрой, конечно, должен быть только на золото. Необходимо не говорить, а работать, работать и ещё раз работать. Сезон позади, работу над ошибками проводим уже сейчас. Рассматриваем перспективы приглашения новых игроков в клуб, но пока будущий сезон подробно не обсуждали.В ЖХЛ хотелось бы видеть меньшую разницу между уровнем команд, ведь разрыв между верхней и нижней строчками турнирной таблицы очень велик. Было бы неплохо сделать серию игр плей-офф, которая должна привлечь больший интерес болельщиков женского хоккея!» — цитирует специалиста пресс-служба лиги.