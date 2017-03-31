Лукоянов: хочу передать привет диванным экспертам, которые печатают ерунду

Форвард «Ак Барса»после серии с магнитогорским «Металлургом» (0-4) подвёл итоги сезона.«Весь сезон хотел сказать, что лучшим игроком этого сезона были болельщики. Я с некоторыми общаюсь, с теми, что всегда на игре. Хочу передать им большой привет, сказать большое спасибо. Также хочу передать привет диванным экспертам, которые сидят в компьютере, печатают всякую ерунду. Есть люди, которые рассказывают всякое такое. Большой им привет, пускай дальше там печатают. Большую роль в серии с «Металлургом» сыграли травмы. Много игроков выбыло. Это не позволило нам сделать упорной эту серию. Скрывать нечего, решают вопросы у них сами знаете кто: Данис и Сергей. Первое звено у них отличное. Не хочется льстить им, но они молодцы.Всё равно мы в этом году показали хоккей, продлили его, пытались победить и пройти даже Магнитогорск. Могу сказать, что с «Салаватом» и «Авангардом» игралось даже тяжелее, чем с «Магниткой». Я играл две игры с Магнитогорском и могу сказать так. С «Металлургом» игралось легче, чем с «Авангардом» и «Салаватом». Эмоции, конечно, немного другие были. У «Металлурга» решают именно два игрока. Я не знаю, как найти противоядие против них. Вратарь у них тащил ещё, но он всегда тащит. На сегодняшний день они лучше нас и сильнее. Наверное, будет лучше, если мы признаем это поражение и будем готовиться к следующему сезону», — цитирует Лукоянова официальный сайт клуба.