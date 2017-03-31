«Баффало» подписал контракт новичка с восьмым снайпером NCAA

«Баффало Сэйбрз» подписал контракт новичка с форвардом. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.22-летний игрок не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги. Последние 3 сезона хоккеист выступал в NCAA за университет Массачусетс Лоуэлл. В текущем сезоне Смит набрал 51 (23+28) очко в 44 матчах, разделив 8-е место в гонке лучших снайперов лиги. Смит уже присоединился к команде Национальной хоккейной лиги.