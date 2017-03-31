Гэллахер, Раск и Нидеррайтер — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.
Первой звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Гэллахер, на счету которого 4 (1+3) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (6:2).
Второй звездой назван голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отразивший 27 бросков в матче с «Даллас Старз» (2:0).
Третьей звездой признан форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, на счету которого дубль в ворота «Оттавы Сенаторз» (5:1).