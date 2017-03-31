Брагин: объявили пятерым хоккеистам, что они на Турнир пяти наций не летят

Главный тренер молодёжной сборной Россииподелился мнением о победном товарищеском матче с юниорской сборной России в рамках подготовки к Турниру пяти наций.«В обеих командах сейчас определяется состав на участие в апрельских турнирах, и по самоотдаче и старанию к ребятам вопросов нет. Играли в полный контакт, всё по-серьёзному. После матча мы объявили пятерым хоккеистам, что они в Словакию не летят, но шанс доказать свою нужность команде ещё будет у всех. Совсем скоро традиционный турнир в Сочи, где просмотрим весь пласт кандидатов. Пока же остановили выбор на этих игроках. Впереди матчи с ведущими европейскими командами, и посмотрим на их фоне, как хоккеисты покажут себя на уровне сборных, который отличается от того, к которому они привыкли в клубах», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.В число 23 хоккеистов (3 вратаря и 20 полевых игроков), которые отправятся на турнир в Словакию, не вошли защитники Александр Севастьянов и Константин Чернюк, а также нападающие Антон Васильев, Антон Назаревич и Юрий Муравьев.