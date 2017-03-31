Николенко: ребята из молодёжной сборной были посильнее нас

Нападающий сборной России U18 Леонид Николенко прокомментировал поражение от команды U20 в товарищеском матче.«Долго входили в игру сегодня. Что-то получалось, что-то нет, это же игра. Уже довольно долго тренируемся, здорово начать играть, для всех нас это шанс показать, на что мы способны. Моменты в третьем периоде? Тренерский штаб объяснил нам, где прибавить, и стало получаться создавать моменты.Как забил? Паша Шэн вывел шайбу из зоны, у нас получился с Женей Грошевым выход два в одного, я сделал паузу, увидел, что защитник дёрнулся, вышел в центр и бросил. Не думаю, что сказались нагрузки, все были готовы. Все старались, играли с желанием, но ребята из молодёжки были посильнее нас», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.