Коваленко: агенты подставили Бушуева, пытаются всё свалить на КХЛ и профсоюз

Руководитель профсоюза игроков и тренероврассказал о ситуации с форвардом «Северстали» Николаем Бушуевым, который в 2014 году получил травму и не не получил компенсацию.«Матч ТВ» опубликовал интервью форварда «Северстали» Николая Бушуева, который в январе 2014 года в Хабаровске травмировал глаз и после серии операций на лёд пока не вернулся. История крайне неприятная, к которой агентство, представляющее интересы игрока, профсоюз на протяжении трех лет не подпускало. И вот теперь, когда хоккеист не получил права на компенсацию в связи с потерей трудоспособности, крайними решено сделать КХЛ и профсоюз. Причина только одна — непрофессиональное агентское сопровождение.Весной 2014 года в профсоюз за консультацией обратилась Ольга Корсунская — юрист агентства Валерия Холина «Альфа групп консалтинг». Вопрос был один: каковы в данной ситуации, согласно Регламенту КХЛ, обязательства клуба перед игроком? Нами была дана полная информация — когда и каким образом «Северсталь» обязана оплатить все расходы игрока на операции и по восстановлению. Речи о том, что игрок завершает карьеру, не было, профсоюз предложил взять «дело Бушуева» на свой контроль. В ответ услышали: нет, спасибо, наши агенты сами всю ситуацию проконтролируют. И вот вчера «контроль» завершился — публичным «наездом».В интервью Бушуева спрашивают: «Вы обращались в профсоюз?». Он отвечает: «Через агента. Агент говорит, что профсоюз не на моей стороне». Вот эти две фразы и говорят о том, где произошла ошибка. Ни ко мне, ни к нашему главному юристу, ни в офис профсоюза игрок за эти три года так и не обратился. Агентство, подозреваю, о существовании Бушуева на пару лет вообще забыло и, по сути, игрока подставило. А сейчас, когда речь зашла о завершении карьеры, пытается всё свалить на КХЛ и профсоюз. Отсюда и нелепая фраза «профсоюз не на моей стороне», которую, похоже, игроку вбили в голову его представители, потерявшие два года и теперь списывающие свой непрофессионализм на других. Это клевета — и такие дела, как говорит глава нашего юридического отдела, в суде выигрываются на раз-два.Восемь лет подряд каждому игроку КХЛ я вручаю визитку профсоюза и прошу — звоните, пишите, отправляйте смс, каждому я перезвоню. Бушуев в профсоюз так и не обратился, доверившись непрофессионалам», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.