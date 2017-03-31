Лавиолетт: Ринне уже давно является лицом «Нэшвилла»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал достижение вратаря Пекки Ринне — 500 матчей в НХЛ.
«Мне не хватит пресс-конференции, чтобы должным образом выразить, кто такой Пекка Ринне и что он значит для нашего клуба. Это потрясающий вратарь и ещё более потрясающий человек. То, что он делает на льду, мало кто может. То, что он делает вне льда, могут и делают ещё меньше. Он отдал этому клубу много хороших лет и бессчетное число раз давал команде шанс добиваться успеха. Пекка уже давно является лицом «Предаторз» и все эти годы несёт это знамя с огромным достоинством. Нам невероятно повезло иметь такого вратаря и человека на протяжении столь длительного срока», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.