Занатта: Билялетдинов поможет Квартальнову стать более гибким тренером

Экс-главный тренер петербургского СКА Айван Занатта прокомментировал возможность назначения Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера казанского «Ак Барса».
«Если Квартальнов возглавит «Ак Барс», то эта команда будет одной из самых интересных в следующем сезоне. Казанцы играют в системный хоккей, поэтому игроки будут в какой-то мере готовы к другой системе, которая будет позволять им больше действовать в зоне атаки. Ходят разговоры, что игроки не получают удовольствия от хоккея ни при работе с Билялетдиновым, ни с Квартальновым. Но у них сейчас будет возможность почувствовать разницу. Если Билялетдинов останется в клубе как консультант или на другой должности, то он поможет Дмитрию стать более гибким тренером», — сказал Занатта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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