Занатта: Билялетдинов поможет Квартальнову стать более гибким тренером

Экс-главный тренер петербургского СКАпрокомментировал возможность назначения Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера казанского «Ак Барса».«Если Квартальнов возглавит «Ак Барс», то эта команда будет одной из самых интересных в следующем сезоне. Казанцы играют в системный хоккей, поэтому игроки будут в какой-то мере готовы к другой системе, которая будет позволять им больше действовать в зоне атаки. Ходят разговоры, что игроки не получают удовольствия от хоккея ни при работе с Билялетдиновым, ни с Квартальновым. Но у них сейчас будет возможность почувствовать разницу. Если Билялетдинов останется в клубе как консультант или на другой должности, то он поможет Дмитрию стать более гибким тренером», — сказал Занатта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.