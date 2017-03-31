Нападающий Игорь Полыгалов продолжит карьеру в «Тракторе»

Как стало известно «Чемпионату», состав челябинского «Трактора» пополнит 30-летний нападающий, с которым будет подписан однолетний контракт. Официально о сделке объявят после 30 апреля.Напомним, что по окончании нынешнего регулярного чемпионата Полыгалов стал одним из тех хоккеистов, с которыми в «Нефтехимике» досрочно расторгли соглашения. В клубе началась оптимизация бюджета.В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности "-3".