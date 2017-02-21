Колпаннен, Лямин, Березин, Рясенский и другие игроки покинули Нижнекамск

«Нефтехимик» расторг контракты с семью игроками. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Команду покинули вратарь Вилле Колппанен, защитникиКирилл Лямин, Максим Березин, Евгений Рясенский, а также нападающие Константин Макаров, Михаил Жуков и Игорь Полыгалов. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о некоторых кадровых решениях клуба.
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