КХЛ: финальная серия «Магнитка» — СКА пройдёт в ранее запланированные сроки

Финальная серия Кубка Гагарина «Металлург» (Магнитогорск) – СКА пройдёт в ранее запланированные сроки, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.«КХЛ приняла решение провести финальную серию Кубка Гагарина сезона-2016/2017 в ранее запланированные сроки. Клубы-участники официально не обращались в КХЛ с предложением о переносе дат матчей финала. Также лига приняла во внимание то, что пауза даёт возможность восстановиться травмированным хоккеистам. Это позволит болельщикам увидеть на льду лучших игроков команд-финалистов.Помимо этого, сетка вещания российских и международных телеканалов, транслирующих матчи Кубка Гагарина, свёрстана с учётом запланированных сроков проведения финальной серии. Её изменение приведёт к возникновению логистических и иных проблем, связанных с производством и трансляцией матчей. Таким образом, финальная серия начнётся 8 апреля в Магнитогорске», — сообщили в лиге.Матчи финальной серии состоятся 8, 10, 12, 14 апреля и — при необходимости — 16, 18 и 20 апреля.