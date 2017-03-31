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«Адмирал» имеет задолженности по зарплате с января

31 марта 2017, пятница. 20:05. Хоккей
Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что игрокам была выплачена половина зарплаты за январь, но все долги должны быть погашены к сроку окончания контрактов — 30 апреля.

«За январь ребятам заплатили половину. Сейчас ещё идёт март, и говорить о двухмесячной зарплате не совсем корректно. Никаких премий в этом сезоне обещано и не было. Это всё уже на усмотрение руководства. Если они захотят поощрить игроков за выход в плей-офф, то сделают это. До окончания срока действия контрактов все долги будут погашены», — цитирует Мухометова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал Ильдар Мухометов
Новости. Хоккей
31 марта 2017, пятница
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