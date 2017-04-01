«Питтсбург» в серии буллитов одолел «Рейнджерс»

«Питтсбург Пингвинз» одержал непростую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии булитов со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время матча в составе «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (21-я минута), Сидни Кросби (31) и Брайан Раст (47). За «Рейнджерс» голы забили Магнус Хелльберг (40), Рик Нэш (49) и Крис Крайдер (60). В овертайме голов забито не было. Победный буллит в послематчевой серии реализовал Фил Кессел.
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия в матче не принимал. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 10 минут.