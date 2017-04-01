Андрей Первышин продлил контракт с «Нефтехимиком»

Как стало известно «Чемпионату», защитник нижнекамского «Нефтехимика»продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на один год. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Первышин сыграл за нижнекамскую команду 13 матчей, набрав 3 (1+2) очка, 6 минут штрафа, и показатель полезности «+5».Первышин начинал нынешний сезон в новокузнецком «Металлурге» (20 матчей, 6 очков, «-5»), но в конце ноября клуб объявил о расторжении контракта с ним и нападающим Михаилом Анисиным. Текущий договор с «Нефтехимиком» был рассчитан до конца сезона.