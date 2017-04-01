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ХК «Сочи» 1 апреля сыграл на льду в баскетбол и настольный теннис
1 апреля 2017, суббота. 20:03.
Хоккей
Игроки хоккейного клуба «Сочи» провели
1 апреля
необычную тренировку: в полной амуниции они вышли на ледовую площадку, чтобы сыграть в баскетбол и настольный теннис.
«С приходом нового главного тренера изменился подход к занятиям команды. Показываем вам секретное видео с одной из тренировок», — сообщает пресс-служба клуба.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube
.
Источник:
Официальный сайт ХК "Сочи"
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ХК Сочи
1 апреля
Новости. Хоккей
1 апреля 2017, суббота
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