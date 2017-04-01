Браташ: при счёте 5:0 сбавили обороты, но олимпийская сборная РФ сыграла неплохо

Главный тренер олимпийской сборной Россиипрокомментировал победу над сборной Латвии в товарищеском матче (5:0).«Хорошая игра. Соперник очень активно начал матч. Мы готовились к этому, но всё равно пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода. Начало атак стало получаться лучше, и неплохая реализация моментов позволила нам повести с комфортным преимуществом. При счёте 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты, тем не менее, неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче», — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.