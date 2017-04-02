Гомоляко: КХЛ нужно сокращать число клубов, я бы ещё убрал лимит на легионеров

Бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о сокращении КХЛ.
«Лигу надо сокращать, но я бы ещё убрал лимит на легионеров, тогда будет вообще отличная конкуренция в командах. Сразу убрать клубов шесть будет слишком сильно, но нужно с чего-то начинать. Сейчас у нас почти 29 клубов, 24 может быть идеальным количеством.
Если сокращать, то нужно будет не только же наши клубы убирать, тот же «Медвешчак», ну что это? Иностранные клубы должны создавать конкуренцию, а не просто так», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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