Гомоляко: КХЛ нужно сокращать число клубов, я бы ещё убрал лимит на легионеров

Бывший вице-президент «Трактора»поделился мнением о сокращении КХЛ.«Лигу надо сокращать, но я бы ещё убрал лимит на легионеров, тогда будет вообще отличная конкуренция в командах. Сразу убрать клубов шесть будет слишком сильно, но нужно с чего-то начинать. Сейчас у нас почти 29 клубов, 24 может быть идеальным количеством.Если сокращать, то нужно будет не только же наши клубы убирать, тот же «Медвешчак», ну что это? Иностранные клубы должны создавать конкуренцию, а не просто так», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.