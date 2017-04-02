Молодёжная сборная России одолела Словакию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России обыграла Словакию на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 3:0
Успешный исход предопределили результативные действия четвёртой тройки россиян, организовавшей две заброшенные шайбы, и удачная игра вратаря Алексея Мельничука.
Россия U20 – Словакия U20 – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
1:0 — Кара (Ревацкий, Иванов);
2:0 — Манукян (Рассейкин);
3:0 — Иванов (Кара, Ревацкий).
Россия: Мельничук. Зайцев (К) – Калинин, Каюмов – Швырев (А) – Веряев. Лавриненко – Алексеев, Манукян – Рассейкин – Полодян. Ковалев – Афанасьев, Кошурников – Цыганов – Шолохов. Кривошеев – Курашов, Ревацкий – Иванов – Кара.