Дмитрий Макаров перейдёт из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»

Как стало известно «Чемпионату», одним из новичков «Автомобилиста» станет. 33-летний форвард «Салавата Юлаева» подпишет контракт с клубом из Екатеринбурга на правах неограниченно свободного агента.Макаров — не единственный игрок «Салавата Юлаева», который в межсезонье пополнит состав «Автомобилиста». Также в Екатеринбург переедут Игорь Григоренко и Денис Бодров.В сезоне-2016/17 Макаров провёл 29 матчей за «Салават», в которых набрал 6 (3+3) очков. Кроме того, на его счету 8 (1+7) очков в 23 играх за «Нефтехимик».