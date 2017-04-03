Зайцев: в «Торонто» нет русской группировки, все общаются между собой одинаково

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал ситуацию со своим будущим контрактом. Также хоккеист рассказал об атмосфере в команде и возможной поездке на ЧМ-2017.«Думаю, к «Торонто» всегда было большое внимание из России, как и со всего мира. Хорошо, что там много русских ребят, приятно говорить на родном языке. Такого, чтобы в команде общаться между собой исключительно по-английски, здесь нет. Начнём с того, что тут вообще нет никакой русской группировки – здесь все общаются между собой одинаково.Сейчас вообще не думаю о чемпионате мира, о раннем завершении сезона в голове мыслей нет. Да, я созванивался с Жамновым. Он сказал, что подъедет в Канаду, мы пообщаемся.Относительно информации про контракт — я её не комментирую. Торонто – отличный город, мы уже все тут обустроились, привыкли ко всему. Всё очень нравится», – цитирует игрока ТАСС.