Черри: Зайцеву хотят дать контракт на 7 лет? Да у него же «-21»!

Известный канадский телеведущийраскритиковал намерение руководства «Торонто Мэйпл Лифс», которое хочет подписать семилетний контракт с защитником Никитой Зайцевым со средней зарплатой $ 4,5 млн за сезон.«Зайцев – не жёсткий игрок. У этого парня «-21» по показателю полезности. В команде, которая попадает в плей-офф, у него худший плюс-минус среди всех. У него 32 минуты штрафа, так что он просто плюшевый. Он постоянно выходит на лёд в большинстве, но забил лишь один гол при реализации лишнего. Это невероятно: парень с таким «плюс-минусом» может подписать договор на 7 лет!» — приводит слова Черри Sportsnet.В регулярном чемпионате-2016/17 на счету Зайцева 35 (4+31) очков, 34 минуты штрафа и показатель полезности «-21», что является худшим «плюс-минусом» в команде и 18-м местом с конца во всей лиге.