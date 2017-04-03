Нападающий Мегна остаётся в «Ванкувере»

«Ванкувер Кэнакс» подписал новый контракт с форвардом Джейсоном Мегной. Об этом информирует Sportsnet со ссылкой на генерального менеджера клуба Джима Беннинга.Сообщается, что соглашение рассчитано на один сезон и является односторонним. Зарплата игрока составит $ 675 тыс. В текущем сезоне Мегна провёл в регулярном чемпионате НХЛ 54 матча и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-4».«Джейсон – хороший игрок, который добавляет глубины нашему нападению. Мы ценим его характер и профессионализм», – прокомментировал сделку Беннинг.