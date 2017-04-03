Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Майоров: одной-единственной тройкой «Металлургу» обыграть СКА не удастся

3 апреля 2017, понедельник. 12:48. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров поделился ожиданиями от финала плей-офф КХЛ «Магнитка» — СКА.

«Ясно, что СКА постарается сделать всё, чтобы перекрыть воздух ударному звену «Металлурга». Но я не думаю, что «армейцам» удастся это сделать. Слишком уж большие мастера там собрались! У нас в хоккее и раньше были великолепные звенья. Например, Михайлов – Петров – Харламов. Или, допустим, Макаров – Ларионов – Крутов. Вы думаете, тренеры других клубов не думали, как их остановить? Не разрабатывали методов персональной борьбы с ними? Да все пытались им помешать! Но в 99 случаях из 100 эти тройки всё равно добивались результата. Потому что на льду всё решает личное мастерство игроков, а вовсе не умные слова тренера на установке перед матчем.

Обратите внимание, как «Магнитка» разыгрывает большинство. Ни каких тебе устоявшихся схем, которые соперник мог разобрать заранее. Уральцы без конца гоняют шайбу по периметру, сами постоянно перемещаются по зоне, меняют позицию. Всё это делается для того, чтобы обороняющаяся команда кого-то из них упустила из виду.

И это рано или поздно происходит! Причём, не обязательно Мозякин оказывается на ударной позиции. Это может быть и Зарипов, и Коварж. Сколько чех уже забросил шайб с пятачка в этом сезоне? Причём он даже не бросает – просто подставляет клюшку под прострел. Или защитники – Ли, Антипин. Они ведь тоже много забивают. А ведь почти все остальные команды КХЛ действуют в большинстве по-другому. Располагаются в зоне и начинают долбить элементарный розыгрыш через бросок защитника от синей линии.

Вот только после полуфиналов у меня сложилось впечатление, что одной-единственной тройкой «Металлургу» обыграть СКА не удастся. Если «Магнитка» надеется повторить прошлогодний успех, то остальным её звеньям надо срочно повышать результативность и брать ответственность за результат на себя. Ведь кроме ударного трио в составе уральцев есть и другие известные мастера», — цитирует Майорова «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Борис Майоров
Новости. Хоккей
3 апреля 2017, понедельник
12:57 «Нефтяник» расторг контракт с Романом Коньковым
12:55 Бадюков: Занковец привнёс в «Барыс» больше тактики, надо ждать смены поколений
12:48 Майоров: одной-единственной тройкой «Металлургу» обыграть СКА не удастся
12:29 «Фрибур» объявил о подписании Берра и продлил контракты с Червенкой и Бирнером
12:19 Нападающий Мегна остаётся в «Ванкувере»
12:15 Чехович: жаль, что Костина не будет на юниорском ЧМ, но надеюсь, что справимся
11:55 Александер Нюландер может дебютировать в НХЛ в матче с командой старшего брата
11:50 Дебур: статистика «Сан-Хосе» в марте не отражает того, как мы играем
11:31 Бэбкок: Мэттьюс, Нюландер и Марнер всю жизнь определяли исходы матчей
11:31 Кенневилль: голевая передача Паника на Панарина – одна из лучших в истории
11:27 Марнер: Мэттьюс уже сейчас один из лучших голеадоров
11:22 Черри: не назвать Макдэвида MVP могут только идиоты, составлявшие список 100
11:18 Победитель МЧМ-2017 форвард Уайт стал игроком «Оттавы»
10:53 «Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Форсбаккой-Карлссоном
10:50 Худобин: я всего лишь во второй раз за пять лет стал звездой матча, очень рад
10:45 Зайцев: в «Торонто» нет русской группировки, все общаются между собой одинаково
10:29 Худобин — вторая звезда дня в НХЛ
10:21 Праут может быть дисквалифицирован за атаку Гудаса
10:14 Нападающий Йормакка остаётся в «Йокерите»
09:59 Игинла — на 12-м месте в НХЛ по количеству проведённых матчей
09:55 Мюррей — первый вратарь-новичок «Питтсбурга» с 30 победами за сезон
09:50 Дубник установил новый рекорд по победам за сезон для вратарей «Миннесоты»
09:41 «Эверетт» и «Виктория» сыграли самый длинный матч в истории WHL и CHL
09:30 Торнтон получил травму в матче с «Ванкувером»
09:26 В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф
09:20 Курьянов: север, команда без легионеров, много молодых — и приезжает Захаркин
09:15 Бурмистров продлил свою серию с голами
09:13 «Филадельфия» не вышла в плей-офф третий раз за пять последних сезонов
09:00 «Лос-Анджелес» не попал в плей-офф во второй раз за три сезона
09:00 Помогать Епанчинцеву в «Спартаке» будут Рябыкин и Костючёнок
08:17 «Аризона» победила «Лос-Анджелес», Бурмистров забил гол
08:07 Дмитрий Макаров перейдёт из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»
07:44 Овечкин спровоцировал драку и может быть наказан за силовой приём
07:13 «Анахайм» на выезде переиграл «Калгари»
05:41 «Филадельфия» прервала свою победную серию, уступив «Рейнджерс»
04:29 Дубль Гертла принёс «Сан-Хосе» победу над «Ванкувером»
03:54 «Тампа» выиграла у «Далласа», Наместников и Кучеров набрали по 1 очку
03:49 «Миннесота» победила «Колорадо»
03:45 «Коламбус» проиграл «Вашингтону», несмотря на 27 сейвов Бобровского
02:44 «Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину»
01:51 Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»
00:45 Дубль Андерса Ли помог «Айлендерс» переиграть «Баффало»
00:20 Сорокин: знали, что Латвия прибавит перед своими зрителями
2 апреля 2017, воскресенье
23:57 Браташ: начало было хорошим, а дальше решили, что матч доиграется сам собой
23:26 Тарасенко: своей игрой недоволен, я должен играть лучше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+