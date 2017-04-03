Майоров: одной-единственной тройкой «Металлургу» обыграть СКА не удастся

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХРподелился ожиданиями от финала плей-офф КХЛ «Магнитка» — СКА.«Ясно, что СКА постарается сделать всё, чтобы перекрыть воздух ударному звену «Металлурга». Но я не думаю, что «армейцам» удастся это сделать. Слишком уж большие мастера там собрались! У нас в хоккее и раньше были великолепные звенья. Например, Михайлов – Петров – Харламов. Или, допустим, Макаров – Ларионов – Крутов. Вы думаете, тренеры других клубов не думали, как их остановить? Не разрабатывали методов персональной борьбы с ними? Да все пытались им помешать! Но в 99 случаях из 100 эти тройки всё равно добивались результата. Потому что на льду всё решает личное мастерство игроков, а вовсе не умные слова тренера на установке перед матчем.Обратите внимание, как «Магнитка» разыгрывает большинство. Ни каких тебе устоявшихся схем, которые соперник мог разобрать заранее. Уральцы без конца гоняют шайбу по периметру, сами постоянно перемещаются по зоне, меняют позицию. Всё это делается для того, чтобы обороняющаяся команда кого-то из них упустила из виду.И это рано или поздно происходит! Причём, не обязательно Мозякин оказывается на ударной позиции. Это может быть и Зарипов, и Коварж. Сколько чех уже забросил шайб с пятачка в этом сезоне? Причём он даже не бросает – просто подставляет клюшку под прострел. Или защитники – Ли, Антипин. Они ведь тоже много забивают. А ведь почти все остальные команды КХЛ действуют в большинстве по-другому. Располагаются в зоне и начинают долбить элементарный розыгрыш через бросок защитника от синей линии.Вот только после полуфиналов у меня сложилось впечатление, что одной-единственной тройкой «Металлургу» обыграть СКА не удастся. Если «Магнитка» надеется повторить прошлогодний успех, то остальным её звеньям надо срочно повышать результативность и брать ответственность за результат на себя. Ведь кроме ударного трио в составе уральцев есть и другие известные мастера», — цитирует Майорова «Советский спорт».