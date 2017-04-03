Баттон: Мэттьюс и Лайне являются примером того, что значит быть лидером

Известный функционероценил игру нападающих «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. Они являются претендентами на приз Колдера в этом сезоне.«Молодому игроку нужно сначала научиться работать над собой, а потом уже становиться лидером команды. Мэттьюс и Лайне – потрясающие лидеры. Ошибки будут всегда, но они не зацикливаются на них.Они хотят решить исход игры, сложного матча. Они являются примером того, как надо себя вести, что значит быть лидером для своих партнёров и для всех остальных в лиге», – цитирует Баттона официальный сайт НХЛ.