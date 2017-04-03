Игорь Кравчук войдёт в тренерский штаб Кинэна в «Куньлуне»

Российский специалист, бывший скаут сборной Россиивойдёт в тренерский штаб Майка Кинэна в клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.Кинэн был назначен главным тренером «Куньлуня» в марте после того, как сменил на этом посту Владимира Юрзинова-младшего. В свой дебютный сезон в КХЛ китайский клуб вышел в плей-офф и уступил в первом раунде. Другие помощники Кинэна станут известны позднее.