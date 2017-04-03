Скабелка: «Авангард» умеет забивать, но должен научиться цепко играть в защите

Главный тренер «Авангарда»провёл первое собрание с командой и рассказал, что собирается поработать над оборонительными действиями.«Конечно, как и у любого тренера, будут изменения, в том числе и в тактическом плане. Я знаю, что команда „Авангард“ всегда ставит перед собой серьёзные задачи. Забивать мы умеем, и вы это показываете, но, чтобы выигрывать титулы — а мы все этого хотим, — нужно уметь отбирать шайбу, а также играть в обороне.Мы должны стать командой, которая цепко будет играть в защите, но при этом, ребята, не думайте, что это будет работа в стиле „бей-беги“. Нет, мы хотим много играть с шайбой, дорожить ей. При этом крайне важна игра без шайбы, системная игра: каждый будет знать своё место, свои задачи. Чтобы вы понимали: это пятеро в атаке и пятеро в обороне. Все должны это принять, чтобы мы были одним коллективом и вместе работали в заданном направлении», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.