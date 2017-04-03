Гребешков: Кучеров — лучший россиянин в НХЛ, стабильнее всех проводит сезон

Двукратный чемпион мира защитникподелился мнением о выступлении в этом сезоне нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также рассказал, что россияне, выступающие в НХЛ, усилят сборную. В нынешнем сезоне Кучеров провёл 70 матчей и набрал 81 (38+43) очко. Показатель полезности у 23-летнего россиянина — «+10».«Кучеров стабильнее всех проводит этот сезон, хотя Малкин тоже ярко себя проявляет. Но Никита всё-таки на данный момент лучший среди россиян. Кучеров и прошлый сезон отыграл достойно, так что такой прорыв форварда был ожидаем. Если «Тампа» не попадёт в плей-офф, то Кучеров и Василевский помогут сборной.Безусловно, ребята из НХЛ усилят нашу команду. Кулёмин и Куликов уже выступали за сборную, и достаточно неплохо. Проворов — талантливый молодой защитник. Ему стоит дать шанс», — сказал Гребешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.