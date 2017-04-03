Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.1., нападающий «Чикаго Блэкхоукс». В четырёх матчах недели он отметился пятью голами и одной передачей и помог своей команде досрочно выиграть Западную конференцию.2., нападающий «Вашингтон Кэпиталз». Стал лучшим ассистентом и бомбардиром недели, набрав 8 (1+7) очков, и помог своей команде одержать три победы в четырёх играх.3., вратарь «Эдмонтон Ойлерз». Выиграл три матча из трёх, пропуская в среднем 1,66 шайбы за игру и отразив 94,6% бросков. Впервые в карьере добрался до отметки 40 побед за сезон, повторив клубный рекорд, установленный Грантом Фюром.