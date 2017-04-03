Трямкин: в этом сезоне я постоянно играл и стал комфортнее себя ощущать в НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс»считает, что в этом сезоне обрёл уверенность. Россиянин присоединился к «Ванкуверу» весной 2016 года, в этом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 62 матчах при показателе полезности "-7".«После не самого удачного старта сезона, когда я пропустил 10 матчей, начал стабильно играть в основном составе. Я не пропускал игры, не выпадал из обоймы. Я считаю, что это лучшее, что могу вынести для себя из этого сезона. В общем, мне давали возможность играть и проявлять себя. Конечно, где-то предоставляли больше игрового времени, где-то чуть меньше, но такие вопросы всегда решает тренерский штаб. Старался максимально воспользоваться тем временем, которое было у меня в распоряжении на площадке. К сожалению, ещё была у нас эпидемия свинки, из-за которой я был вынужден пропускать матчи. Процесс восстановления занял примерно две недели, после чего я вернулся в состав. Опять же, повторюсь, что главным положительным моментом этого сезона считаю то, что постоянно играю.Безусловно, я стал значительно комфортнее себя ощущать в НХЛ. В прошлом году, когда только приехал в „Ванкувер“, старался играть очень осторожно, думал о том, чтобы лишний раз не ошибиться. Наверное, тогда это было обусловлено боязнью выпасть из состава. Уверенность всегда приходит через игры и опыт. В этом сезоне я постоянно играл, так что начал действовать спокойнее», — приводятся слова Трямкина на официальном сайте НХЛ.