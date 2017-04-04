«Детройт» вырвал победу у «Оттавы», Свечников реализовал победный буллит

«Детройт Ред Уингз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Джо Луис-Арене» в Детройте и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу хозяев.В основное время матча в составе «Ред Уингз» дважды отличился Густав Нюквист (46-я и 49-я минуты), ещё по голу забили Франс Нильсен (21) и Дилан Ларкин (27). За «Оттаву» шайбы забросили Александр Барроуз (22), Эрик Карлссон (41), Кайл Туррис (49) и Фредрик Клаэссон (53). В овертайме голов забито не было, а победный буллит в послематчевой серии реализовал российский нападающий «Детройта»