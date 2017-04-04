Есмантович: если КХЛ — вторая лига в мире, то Россия должна выиграть Олимпиаду

Президент ЦСКАпрокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Олимпийские игры для всего мира, в том числе для россиян, самые важные соревнования в спорте. Очень жаль было услышать такое решение, потому что хотелось бы увидеть на Олимпиаде самых лучших спортсменов. Но и в этом формате турнир будет интересный.Если мы позиционируем КХЛ как вторую лигу в мире или как одну из лучших лиг в мире, то мы должны постараться выиграть эту Олимпиаду. У нас в стране достаточно хоккеистов с мощным тренерским корпусом, которые могут это сделать», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.