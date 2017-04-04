Фазель: не ожидал, что НХЛ может отказаться от Олимпиады, это плохо для спорта

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение НХЛ об отказе в участии в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
«Гэри Беттмэн принял это решение, даже не став пробовать собрать все стороны переговоров за одним столом. Я очень удивлён тем, как это было сделано. Это всё очень печально. Не ожидал, что они могут принять такое решение. Я думал, что Гэри понимает, что это решение будет очень важным для хоккея как игры.
Проигравший здесь только один — и это сам хоккей. Теряется ценность спорта. Очень плохо, что мы живём в мире, где деньги имеют большее значение, чем сам спорт. Я проиграл, все проиграли, важна сама игра. С другой стороны, надо думать позитивно, это даст возможность другим игрокам показать свой талант и выиграть золото», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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