П. Буре: чемпионат мира теперь будет интереснее Олимпийских игр

Легендарный хоккеистпрокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане.«Разговоры об этом шли давно. Это, конечно, печальное известие. Такой знаковый турнир, как Олимпийские игры, превращается в совсем другой турнир, слабого уровня. Без игроков НХЛ Олимпиада — другие соревнования. Будем надеяться, что теперь сборная России будет фаворитом на Играх.Думаю, теперь чемпионат мира будет даже интереснее Олимпиады, там хоть кто-то приедет из НХЛ, а в Корею никто не приедет. Звать ли в Кёльн Олегу Знарку игроков из НХЛ? Не могу советовать, тренер сам будет принимать решение», — сказал Буре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.