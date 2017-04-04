Агент: Шалунов, Шумаков, Бурдасов останутся в КХЛ из-за решения НХЛ по ОИ

Нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Антон Бурдасов, имеющие предложения от клубов НХЛ, скорее всего, останутся в России из-за решения североамериканской лиги не участвовать в Олимпиаде. Об этом сообщил агент хоккеистов Шуми Бабаев.
«Безусловно, это решение повлияет. У ребят появляется реальный шанс сыграть на Олимпийских играх. Понятно, что он появился бы, если бы они поехали играть в Северную Америку. Но теперь такой возможности нет, кроме того непонятно, что будет со следующей Олимпиадой. Пока такой шанс представился, многие ребята останутся и постараются попасть в состав сборной. Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся. Речь идёт про Шалунова, Шумакова, Бурдасова, всего человек пять-шесть хотели уехать», — цитирует Бабаева «Р-Спорт».