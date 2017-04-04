Овечкин: я не изменил решения и еду на Олимпиаду, Россия — моя страна

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Россиизаявил, что не изменил своего решения поехать на Олимпиаду 2018 года. Накануне НХЛ объявила, что не поедет на Игры.«Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Хотя…Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет», — сказал Овечкин журналистам.