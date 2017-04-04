Лазушин: тяжело подстроиться под броски Кутейкина — шайба уходит в сторону

Вратарь московского «Динамо»подвёл итоги завершившегося сезона, в котором его команда заняла третье место на Западе в регулярном чемпионате, а в плей-офф не прошла второй раунд, проиграв СКА.«Этот сезон в зачёт занести тяжело. Начало было неплохим, но в середине сезона был небольшой провал. После Нового года уже стало получше.В серии со СКА не хватило использования голевых моментов. Мы проигрывали не полностью, не хватало одного точного бросочка в завершении.Голы Кутейкина от красной линии? Бывают такие броски, когда шайба летит прямо, а под конец начинает уходить в какую-то сторону. Первый гол Кутейкина в ворота СКА — шайба пошла вверх, потом вниз и снова вверх. Тяжело под такие броски подстроиться.С Виталием Еремеевым работалось хорошо, продуктивно. Было что-то по-другому, но у каждого тренера свой подход. Надо делать то, что тебе говорят», — сказал Лазушин в эфире клубного телевидения.